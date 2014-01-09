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我爱环评成功改版 2014-01-09
2016
03-18
03-18
2016年环评工程师考试教材（扫描版）下载地址
2016年环评工程师考试教材（扫描版） 2016年环境影响评价工程师职业资格考试参考教材_大纲 2016年环境影响评价工程师职业资格考试参考教材_相关法律法规 2016年环境影响评价工程师职业资格考试参考教材_技术方法 2016年环境影响评价工程师职业资格考试参考教材_技术导则与标准 2016年环境影响评价工程师职业资格考试参考教材_案例分析 [Downlink href="h.... 阅读全文
2016
02-01
02-01
拖延症产生的原因及克服办法
大家是不是像小编一样深受拖延症的困扰？不感兴趣的事情不到最后一刻绝不动手，充满罪恶感的同时就是不愿干正事。今天就让我们一起看看拖延症产生的原因以及如何克服它。 形成拖延症的原因 1、不够自信，容易逃避，产生拖延 心理专家认为，工作上遇到了重大的挫折，对自己不够自信的人，容易产生逃避心.... 阅读全文
2016
01-18
01-18
地下水环境影响评价技术导则HJ610-2016
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，规范和指导地下水环境影响评价工作，保护环境，防止地下水污染，制定本标准。本标准规定了地下水环境影响评价的一般性原则、内容、工作程序、方法和要求。本标准于2011年首次发布，本次为第一次修订。 [Downlink href="http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb.... 阅读全文
2016
01-13
01-13
《技术方法》关键字-不定时更新
第一章 概论 1、环境影响评价制度 2、规划环境影响评价 3、建设项目环境影响评价 4、“三同时”制度 5、大气环境影响评价 6、地表水环境影响评价 7、声环境影响评价 8、生态环境影响评价 9、固体废物环境影响评价 10、环境质量现状评价 11、环境影响预测评价 12、环境影响后评价（跟踪评价） 13、产业政策 14、环保政策和法规 15、流域、区域功能区划 1....阅读全文
2016
01-13
01-13
陈吉宁部长回应“十三五”环保5个方面工作
为期一天半的2016年全国环境保护工作会议今日在京闭幕。会议以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，传达学习了李克强总理、张高丽副总理的重要批示，全面部署了“十三五”时期和2016年的工作。环境保护部部长陈吉宁强调，要将改善环境质量这个核心贯穿到环保工作的各领域和全过程，加快转变思想观念、工作思路和方式方法，为“十三五”环保工作开好局、起好步。 陈吉宁部长重点回应了讨论较为集中的5个方面工作：.... 阅读全文
2015
10-30
10-30
五中全会：实行最严格环保制度 省以下环保机构垂直管理
五中全会提出，全面节约和高效利用资源，树立节约集约循环利用的资源观，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，推动形成勤俭节约的社会风尚。加大环境治理力度，以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度。筑牢生态安全屏障，坚持保护优先、自然恢复为主，实施山水林田湖生态保护和修复工程，开展大规模国土绿化行.... 阅读全文
2014
01-18
01-18
2016年环境影响评价师考试时间与内容
2016年环境影响评价师考试 一、考试时间： 2016年5月21、22日 二、考试科目： 环境影响评价相关法律法规 环境影响评价技术导则与标准 环境影响评价技术方法 环境影响评价案例分析 .... 阅读全文
2014
01-18
01-18
事业单位环境影响评价体制改革工作（环办[2013]109号）
一、改革的范围和进度安排 （一）现有环评机构中的环保行政主管部门所属事业单位原则上应在2015年底前完成环评体制改革。 （二）现有环评机构中的交通、水利、海洋等有关部门所属事业单位和大专院校等其他事业单位也应按照市场化要求，加快推进环评体制改革。 （三）自本通知发布之日起，我部不再受理尚未取得建设项目环评资质（以下简称资质）的事业单位资质申请；自2016年1月1日起，我部不再受理.... 阅读全文
2014
01-18
01-18
2014年第一批批准建设项目环境影响评价资质
关于批准建设项目环境影响评价资质（2014年第一批）的公告 根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》（原国家环境保护总局令第26号）的有关规定，我部对申请建设项目环境影响评价资质（以下简称资质）的机构进行了审查。现将资质批准有关事项(2014年第一批)公告如下： 一、批准北京京诚嘉宇环境科技有限公司等19家机构资质中的评价范围调整。 二、批准乌兰察布市环境保护.... 阅读全文
2014
01-18
01-18
关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知
关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知 环办[2013]104号 各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），新疆生产建设兵团环境保护局，辽河保护区管理局，解放军环境保护局： 加强环境影响评价监督管理、规范环评行为，是保障环评制度有效执行的重要手段，是维护广大人民群众环境权益的必然要求，是深化环评审批制度改革和转变政府职能的重要保障。为贯彻落实党中央、国务院关于加快政府.... 阅读全文